The Amazing Digital Circus pris i dag

Sanntids The Amazing Digital Circus (TADC) pris i dag er --, med en 4.93% endring de siste 24 timene. Nåværende TADC til USD konverteringssats er -- per TADC.

The Amazing Digital Circus rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 34,033, med en sirkulerende forsyning på 999.95M TADC. I løpet av de siste 24 timene TADC har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har TADC beveget seg -3.07% i løpet av den siste timen og +61.77% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

The Amazing Digital Circus (TADC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.03K$ 34.03K $ 34.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.03K$ 34.03K $ 34.03K Opplagsforsyning 999.95M 999.95M 999.95M Total forsyning 999,949,044.920467 999,949,044.920467 999,949,044.920467

Nåværende markedsverdi på The Amazing Digital Circus er $ 34.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TADC er 999.95M, med en total tilgang på 999949044.920467. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.03K.