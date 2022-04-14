Thats Crazy (CRAZY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Thats Crazy (CRAZY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Thats Crazy (CRAZY) Informasjon Alright, fam, get ready to vibe with the craziest meme token on Solana—"That’s Crazy"! Inspired by that iconic “wide-eyed cat” meme and the classic “Crazy” moment, this isn’t just a token; it’s a whole mood. We’re bringing together internet culture, humor, and crypto innovation into one wild ride. Whether you’re here for the memes, the community, or just wanna be part of something totally out there, "That’s Crazy" is your new home. Offisiell nettside: https://thatscrazy.xyz/ Kjøp CRAZY nå!

Thats Crazy (CRAZY) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 9.70K
Total forsyning: $ 999.99M
Sirkulerende forsyning: $ 999.99M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.70K
All-time high: $ 0
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

Thats Crazy (CRAZY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Thats Crazy (CRAZY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning: Det maksimale antallet CRAZY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRAZY tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

CRAZY prisforutsigelse Vil du vite hvor CRAZY kan være på vei? Vår CRAZY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CRAZY tokenets prisforutsigelse nå!

