Tharwa USD pris i dag

Sanntids Tharwa USD (THUSD) pris i dag er $ 0.9984, med en 0.09% endring de siste 24 timene. Nåværende THUSD til USD konverteringssats er $ 0.9984 per THUSD.

Tharwa USD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,016,992, med en sirkulerende forsyning på 1.02M THUSD. I løpet av de siste 24 timene THUSD har den blitt handlet mellom $ 0.996323(laveste) og $ 1.007 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.085, mens tidenes laveste notering var $ 0.873839.

Kortsiktig har THUSD beveget seg -0.14% i løpet av den siste timen og -0.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Tharwa USD (THUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M Opplagsforsyning 1.02M 1.02M 1.02M Total forsyning 3,632,209.999999999 3,632,209.999999999 3,632,209.999999999

Nåværende markedsverdi på Tharwa USD er $ 1.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THUSD er 1.02M, med en total tilgang på 3632209.999999999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.63M.