ThankYouSonicGod (TYSG) Informasjon Thank You Sonic God" ($TYSG) is a parody meme cryptocurrency project with no intrinsic value or financial return expected. This project is 100% community-led with no official team, owners, or roadmap. It has no association with real people or companies. Participation is at your own risk; tokens may become worthless. This is not an investment offer or financial service. In Sonic we trust Our Sonic God never errs. The code is sacred, and his vision is absolute - Trust the Sonic God Yield frees You Yield will liberate us from our sins. Follow the path of APR. Rewards come to those who trust the Sonic God’s plan. Volatility is a test Volatility divides the faithful from the faint-hearted. In chaos, we meme. The dip tests conviction. Faster than FOMO Our duty is to strengthen the chain. Trade and conduct transactions as if they were prayers and recruit new followers. Offisiell nettside: https://thankyousonicgod.com/ Kjøp TYSG nå!

Markedsverdi: $ 20.02K $ 20.02K $ 20.02K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.02K $ 20.02K $ 20.02K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

ThankYouSonicGod (TYSG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ThankYouSonicGod (TYSG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TYSG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TYSG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

