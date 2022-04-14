Thank You Abstract God (TYAG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Thank You Abstract God (TYAG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Thank You Abstract God (TYAG) Informasjon The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion. Offisiell nettside: https://abstractgod.xyz/ Kjøp TYAG nå!

Thank You Abstract God (TYAG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Thank You Abstract God (TYAG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 272.07K $ 272.07K $ 272.07K Total forsyning: $ 991.23M $ 991.23M $ 991.23M Sirkulerende forsyning: $ 991.23M $ 991.23M $ 991.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 272.07K $ 272.07K $ 272.07K All-time high: $ 0.00192185 $ 0.00192185 $ 0.00192185 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00027359 $ 0.00027359 $ 0.00027359 Lær mer om Thank You Abstract God (TYAG) pris

Thank You Abstract God (TYAG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Thank You Abstract God (TYAG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TYAG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TYAG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TYAGs tokenomics, kan du utforske TYAG tokenets livepris!

