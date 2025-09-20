Dagens Thank You Abstract God livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for TYAG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TYAG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Thank You Abstract God livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for TYAG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TYAG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Thank You Abstract God Pris (TYAG)

Ikke oppført

1 TYAG til USD livepris:

$0.00028791
$0.00028791$0.00028791
-1.40%1D
mexc
USD
Thank You Abstract God (TYAG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:37:45 (UTC+8)

Thank You Abstract God (TYAG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00192185
$ 0.00192185$ 0.00192185

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

-1.46%

-38.56%

-38.56%

Thank You Abstract God (TYAG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TYAG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TYAG er $ 0.00192185, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TYAG endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, -1.46% over 24 timer og -38.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Thank You Abstract God (TYAG) Markedsinformasjon

$ 285.56K
$ 285.56K$ 285.56K

--
----

$ 285.56K
$ 285.56K$ 285.56K

991.23M
991.23M 991.23M

991,232,278.0
991,232,278.0 991,232,278.0

Nåværende markedsverdi på Thank You Abstract God er $ 285.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TYAG er 991.23M, med en total tilgang på 991232278.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 285.56K.

Thank You Abstract God (TYAG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Thank You Abstract God til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Thank You Abstract God til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Thank You Abstract God til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Thank You Abstract God til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.46%
30 dager$ 0-50.07%
60 dager$ 0-64.53%
90 dager$ 0--

Hva er Thank You Abstract God (TYAG)

The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion.

Thank You Abstract God (TYAG) Ressurs

Offisiell nettside

Thank You Abstract God Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Thank You Abstract God (TYAG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Thank You Abstract God (TYAG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Thank You Abstract God.

Sjekk Thank You Abstract Godprisprognosen nå!

TYAG til lokale valutaer

Thank You Abstract God (TYAG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Thank You Abstract God (TYAG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TYAG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Thank You Abstract God (TYAG)

Hvor mye er Thank You Abstract God (TYAG) verdt i dag?
Live TYAG prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TYAG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TYAG til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Thank You Abstract God?
Markedsverdien for TYAG er $ 285.56K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TYAG?
Den sirkulerende forsyningen av TYAG er 991.23M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTYAG ?
TYAG oppnådde en ATH-pris på 0.00192185 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TYAG?
TYAG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til TYAG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TYAG er -- USD.
Vil TYAG gå høyere i år?
TYAG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TYAG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:37:45 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.