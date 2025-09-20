Thank You Abstract God (TYAG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00192185$ 0.00192185 $ 0.00192185 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.18% Prisendring (1D) -1.46% Prisendring (7D) -38.56% Prisendring (7D) -38.56%

Thank You Abstract God (TYAG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TYAG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TYAG er $ 0.00192185, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TYAG endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, -1.46% over 24 timer og -38.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Thank You Abstract God (TYAG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 285.56K$ 285.56K $ 285.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 285.56K$ 285.56K $ 285.56K Opplagsforsyning 991.23M 991.23M 991.23M Total forsyning 991,232,278.0 991,232,278.0 991,232,278.0

Nåværende markedsverdi på Thank You Abstract God er $ 285.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TYAG er 991.23M, med en total tilgang på 991232278.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 285.56K.