Thales AI (THALES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Thales AI (THALES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Thales AI (THALES) Informasjon Thales is an AI-powered agent fine-tuned to access and analyze various data sources. Leveraging these insights, Thales generates data-driven content for social media platforms, functioning like a human Key Opinion Leader (KOL). Furthermore, Thales is one of the first AI agents capable of autonomously transacting on-chain, navigating DeFi ecosystems, and executing strategic operations. Built on open-source and decentralized technology, Thales embodies the principles of transparency and innovation. Offisiell nettside: https://thalesai.net/home Kjøp THALES nå!

Thales AI (THALES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Thales AI (THALES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.15K Total forsyning: $ 999.66M Sirkulerende forsyning: $ 999.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.15K All-time high: $ 0.03144888 All-Time Low: $ 0.00003314 Nåværende pris: $ 0

Thales AI (THALES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Thales AI (THALES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet THALES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange THALES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår THALESs tokenomics, kan du utforske THALES tokenets livepris!

THALES prisforutsigelse Vil du vite hvor THALES kan være på vei? Vår THALES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se THALES tokenets prisforutsigelse nå!

