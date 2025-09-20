Thales AI (THALES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03144888$ 0.03144888 $ 0.03144888 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.23% Prisendring (1D) -2.00% Prisendring (7D) -3.93% Prisendring (7D) -3.93%

Thales AI (THALES) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har THALES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THALES er $ 0.03144888, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THALES endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, -2.00% over 24 timer og -3.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Thales AI (THALES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.31K$ 49.31K $ 49.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.31K$ 49.31K $ 49.31K Opplagsforsyning 999.66M 999.66M 999.66M Total forsyning 999,656,505.373075 999,656,505.373075 999,656,505.373075

Nåværende markedsverdi på Thales AI er $ 49.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THALES er 999.66M, med en total tilgang på 999656505.373075. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.31K.