TgMetrics (TGMETRICS) Informasjon TgMetrics is a social analytics platform focused on providing AI-powered insights for crypto communities. Through its Telegram bot, it tracks key performance indicators such as heatmaps, leaderboards, raidboards, user activity, and more. The platform helps communities understand their audience while enabling investors to identify issues like fake engagement and inorganic growth. Expanding beyond Telegram, TgMetrics also integrate X analytics to provide a more comprehensive view of community engagement across multiple social platforms. With its advanced AI-driven metrics, TgMetrics aims to become the leading community ranking system, aggregating data for transparency and informed decision-making. Offisiell nettside: https://tgmetrics.ai Kjøp TGMETRICS nå!

TgMetrics (TGMETRICS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TgMetrics (TGMETRICS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 250.59K $ 250.59K $ 250.59K Total forsyning: $ 998.70M $ 998.70M $ 998.70M Sirkulerende forsyning: $ 879.30M $ 879.30M $ 879.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 284.62K $ 284.62K $ 284.62K All-time high: $ 0.00205552 $ 0.00205552 $ 0.00205552 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00028305 $ 0.00028305 $ 0.00028305 Lær mer om TgMetrics (TGMETRICS) pris

TgMetrics (TGMETRICS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TgMetrics (TGMETRICS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TGMETRICS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TGMETRICS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TGMETRICSs tokenomics, kan du utforske TGMETRICS tokenets livepris!

