TgMetrics (TGMETRICS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00036356 $ 0.00036356 $ 0.00036356 24 timer lav $ 0.00037644 $ 0.00037644 $ 0.00037644 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00036356$ 0.00036356 $ 0.00036356 24 timer høy $ 0.00037644$ 0.00037644 $ 0.00037644 All Time High $ 0.00205552$ 0.00205552 $ 0.00205552 Laveste pris $ 0.00020944$ 0.00020944 $ 0.00020944 Prisendring (1H) -0.20% Prisendring (1D) -0.53% Prisendring (7D) -15.46% Prisendring (7D) -15.46%

TgMetrics (TGMETRICS) sanntidsprisen er $0.00036806. I løpet av de siste 24 timene har TGMETRICS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00036356 og et toppnivå på $ 0.00037644, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TGMETRICS er $ 0.00205552, mens den rekordlave prisen er $ 0.00020944.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TGMETRICS endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -0.53% over 24 timer og -15.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TgMetrics (TGMETRICS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 323.69K$ 323.69K $ 323.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 367.64K$ 367.64K $ 367.64K Opplagsforsyning 879.30M 879.30M 879.30M Total forsyning 998,699,841.112979 998,699,841.112979 998,699,841.112979

Nåværende markedsverdi på TgMetrics er $ 323.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TGMETRICS er 879.30M, med en total tilgang på 998699841.112979. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 367.64K.