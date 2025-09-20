Tezos Pepe (TZPEPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -3.43% Prisendring (7D) -6.42% Prisendring (7D) -6.42%

Tezos Pepe (TZPEPE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TZPEPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TZPEPE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TZPEPE endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -3.43% over 24 timer og -6.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tezos Pepe (TZPEPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 76.87K$ 76.87K $ 76.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 114.38K$ 114.38K $ 114.38K Opplagsforsyning 375.87M 375.87M 375.87M Total forsyning 559,269,093.14 559,269,093.14 559,269,093.14

Nåværende markedsverdi på Tezos Pepe er $ 76.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TZPEPE er 375.87M, med en total tilgang på 559269093.14. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 114.38K.