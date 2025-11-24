Tetsuo Coin pris i dag

Sanntids Tetsuo Coin (TETSUO) pris i dag er $ 0.00116249, med en 15.28% endring de siste 24 timene. Nåværende TETSUO til USD konverteringssats er $ 0.00116249 per TETSUO.

Tetsuo Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,158,329, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M TETSUO. I løpet av de siste 24 timene TETSUO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0.00116272 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.064571, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har TETSUO beveget seg +8.58% i løpet av den siste timen og -9.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Tetsuo Coin (TETSUO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.16M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.16M Opplagsforsyning 1000.00M Total forsyning 999,998,271.0

Nåværende markedsverdi på Tetsuo Coin er $ 1.16M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TETSUO er 1000.00M, med en total tilgang på 999998271.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.16M.