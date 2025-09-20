Tethys Finance (TETHYS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00258125 24 timer lav $ 0.00265305 24 timer høy All Time High $ 6.86 Laveste pris $ 0.00228485 Prisendring (1H) -0.28% Prisendring (1D) -1.39% Prisendring (7D) -3.46%

Tethys Finance (TETHYS) sanntidsprisen er $0.00258125. I løpet av de siste 24 timene har TETHYS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00258125 og et toppnivå på $ 0.00265305, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TETHYS er $ 6.86, mens den rekordlave prisen er $ 0.00228485.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TETHYS endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -1.39% over 24 timer og -3.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tethys Finance (TETHYS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.47K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.47K Opplagsforsyning 10.64M Total forsyning 10,643,093.26319744

Nåværende markedsverdi på Tethys Finance er $ 27.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TETHYS er 10.64M, med en total tilgang på 10643093.26319744. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.47K.