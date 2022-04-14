Tether Gold Tokens (XAUT0) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tether Gold Tokens (XAUT0), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tether Gold Tokens (XAUT0) Informasjon Offisiell nettside: https://gold.usdt0.to/transfer Teknisk dokument: https://usdt0.gitbook.io/xaut0

Tether Gold Tokens (XAUT0) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tether Gold Tokens (XAUT0), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Total forsyning: $ 184.47B $ 184.47B $ 184.47B Sirkulerende forsyning: $ 749.36 $ 749.36 $ 749.36 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 607.02T $ 607.02T $ 607.02T All-time high: $ 3,725.13 $ 3,725.13 $ 3,725.13 All-Time Low: $ 3,209.55 $ 3,209.55 $ 3,209.55 Nåværende pris: $ 3,706.42 $ 3,706.42 $ 3,706.42 Lær mer om Tether Gold Tokens (XAUT0) pris

Tether Gold Tokens (XAUT0) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tether Gold Tokens (XAUT0) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XAUT0 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XAUT0 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XAUT0s tokenomics, kan du utforske XAUT0 tokenets livepris!

XAUT0 prisforutsigelse Vil du vite hvor XAUT0 kan være på vei? Vår XAUT0 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XAUT0 tokenets prisforutsigelse nå!

