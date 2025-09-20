Dagens Tether Gold Tokens livepris er 3,689.54 USD. Spor prisoppdateringer for XAUT0 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XAUT0 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Tether Gold Tokens livepris er 3,689.54 USD. Spor prisoppdateringer for XAUT0 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XAUT0 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om XAUT0

XAUT0 Prisinformasjon

XAUT0 teknisk dokument

XAUT0 Offisiell nettside

XAUT0 tokenomics

XAUT0 Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Tether Gold Tokens Logo

Tether Gold Tokens Pris (XAUT0)

Ikke oppført

1 XAUT0 til USD livepris:

$3,689.54
$3,689.54$3,689.54
+1.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Tether Gold Tokens (XAUT0) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:58:27 (UTC+8)

Tether Gold Tokens (XAUT0) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 3,645.61
$ 3,645.61$ 3,645.61
24 timer lav
$ 3,696.03
$ 3,696.03$ 3,696.03
24 timer høy

$ 3,645.61
$ 3,645.61$ 3,645.61

$ 3,696.03
$ 3,696.03$ 3,696.03

$ 3,716.53
$ 3,716.53$ 3,716.53

$ 3,209.55
$ 3,209.55$ 3,209.55

+0.31%

+1.08%

+1.21%

+1.21%

Tether Gold Tokens (XAUT0) sanntidsprisen er $3,689.54. I løpet av de siste 24 timene har XAUT0 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3,645.61 og et toppnivå på $ 3,696.03, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XAUT0 er $ 3,716.53, mens den rekordlave prisen er $ 3,209.55.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XAUT0 endret seg med +0.31% i løpet av den siste timen, +1.08% over 24 timer og +1.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tether Gold Tokens (XAUT0) Markedsinformasjon

$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M

--
----

$ 607.02T
$ 607.02T$ 607.02T

749.36
749.36 749.36

184,467,442,700.9665
184,467,442,700.9665 184,467,442,700.9665

Nåværende markedsverdi på Tether Gold Tokens er $ 2.47M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XAUT0 er 749.36, med en total tilgang på 184467442700.9665. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 607.02T.

Tether Gold Tokens (XAUT0) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Tether Gold Tokens til USD ble $ +39.58.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Tether Gold Tokens til USD ble $ +394.9700534020.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Tether Gold Tokens til USD ble $ +316.1957917240.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Tether Gold Tokens til USD ble $ +276.134369068191.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +39.58+1.08%
30 dager$ +394.9700534020+10.71%
60 dager$ +316.1957917240+8.57%
90 dager$ +276.134369068191+8.09%

Hva er Tether Gold Tokens (XAUT0)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Tether Gold Tokens (XAUT0) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Tether Gold Tokens Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Tether Gold Tokens (XAUT0) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Tether Gold Tokens (XAUT0) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Tether Gold Tokens.

Sjekk Tether Gold Tokensprisprognosen nå!

XAUT0 til lokale valutaer

Tether Gold Tokens (XAUT0) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Tether Gold Tokens (XAUT0) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XAUT0 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Tether Gold Tokens (XAUT0)

Hvor mye er Tether Gold Tokens (XAUT0) verdt i dag?
Live XAUT0 prisen i USD er 3,689.54 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XAUT0-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XAUT0 til USD er $ 3,689.54. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Tether Gold Tokens?
Markedsverdien for XAUT0 er $ 2.47M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XAUT0?
Den sirkulerende forsyningen av XAUT0 er 749.36 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXAUT0 ?
XAUT0 oppnådde en ATH-pris på 3,716.53 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XAUT0?
XAUT0 så en ATL-pris på 3,209.55 USD.
Hva er handelsvolumet til XAUT0?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XAUT0 er -- USD.
Vil XAUT0 gå høyere i år?
XAUT0 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XAUT0 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:58:27 (UTC+8)

Tether Gold Tokens (XAUT0) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.