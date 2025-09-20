Tether Gold Tokens (XAUT0) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3,645.61 $ 3,645.61 $ 3,645.61 24 timer lav $ 3,696.03 $ 3,696.03 $ 3,696.03 24 timer høy 24 timer lav $ 3,645.61$ 3,645.61 $ 3,645.61 24 timer høy $ 3,696.03$ 3,696.03 $ 3,696.03 All Time High $ 3,716.53$ 3,716.53 $ 3,716.53 Laveste pris $ 3,209.55$ 3,209.55 $ 3,209.55 Prisendring (1H) +0.31% Prisendring (1D) +1.08% Prisendring (7D) +1.21% Prisendring (7D) +1.21%

Tether Gold Tokens (XAUT0) sanntidsprisen er $3,689.54. I løpet av de siste 24 timene har XAUT0 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3,645.61 og et toppnivå på $ 3,696.03, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XAUT0 er $ 3,716.53, mens den rekordlave prisen er $ 3,209.55.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XAUT0 endret seg med +0.31% i løpet av den siste timen, +1.08% over 24 timer og +1.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tether Gold Tokens (XAUT0) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 607.02T$ 607.02T $ 607.02T Opplagsforsyning 749.36 749.36 749.36 Total forsyning 184,467,442,700.9665 184,467,442,700.9665 184,467,442,700.9665

Nåværende markedsverdi på Tether Gold Tokens er $ 2.47M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XAUT0 er 749.36, med en total tilgang på 184467442700.9665. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 607.02T.