Tethegamer (TETHEGAMER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.262377 $ 0.262377 $ 0.262377 24 timer lav $ 0.298723 $ 0.298723 $ 0.298723 24 timer høy 24 timer lav $ 0.262377$ 0.262377 $ 0.262377 24 timer høy $ 0.298723$ 0.298723 $ 0.298723 All Time High $ 5.58$ 5.58 $ 5.58 Laveste pris $ 0.262377$ 0.262377 $ 0.262377 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -8.55% Prisendring (7D) -30.11% Prisendring (7D) -30.11%

Tethegamer (TETHEGAMER) sanntidsprisen er $0.273142. I løpet av de siste 24 timene har TETHEGAMER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.262377 og et toppnivå på $ 0.298723, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TETHEGAMER er $ 5.58, mens den rekordlave prisen er $ 0.262377.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TETHEGAMER endret seg med -- i løpet av den siste timen, -8.55% over 24 timer og -30.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tethegamer (TETHEGAMER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.18K$ 26.18K $ 26.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.18K$ 26.18K $ 26.18K Opplagsforsyning 95.86K 95.86K 95.86K Total forsyning 95,863.983049 95,863.983049 95,863.983049

Nåværende markedsverdi på Tethegamer er $ 26.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TETHEGAMER er 95.86K, med en total tilgang på 95863.983049. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.18K.