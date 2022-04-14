test token please ignore (TEST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i test token please ignore (TEST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

test token please ignore (TEST) Informasjon An accidental memecoin created by a boomer Offisiell nettside: https://www.testpleasedontvisit.com/ Kjøp TEST nå!

test token please ignore (TEST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for test token please ignore (TEST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.48K $ 31.48K $ 31.48K Total forsyning: $ 899.15M $ 899.15M $ 899.15M Sirkulerende forsyning: $ 899.15M $ 899.15M $ 899.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.48K $ 31.48K $ 31.48K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om test token please ignore (TEST) pris

test token please ignore (TEST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak test token please ignore (TEST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TEST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TEST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TESTs tokenomics, kan du utforske TEST tokenets livepris!

