Terry In The Trenches (TERRY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.03385244 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.23% Prisendring (1D) -2.45% Prisendring (7D) -5.43%

Terry In The Trenches (TERRY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TERRY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TERRY er $ 0.03385244, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TERRY endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, -2.45% over 24 timer og -5.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Terry In The Trenches (TERRY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.22K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.22K Opplagsforsyning 912.33M Total forsyning 912,329,371.555091

Nåværende markedsverdi på Terry In The Trenches er $ 49.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TERRY er 912.33M, med en total tilgang på 912329371.555091. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.22K.