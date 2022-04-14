Terminalius Maximus (BARON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Terminalius Maximus (BARON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Terminalius Maximus (BARON) Informasjon The $BARON project is a community-driven token aiming to establish a dynamic ecosystem with innovative applications. While currently focused on building a strong foundation and growing its community, the project is actively developing a mini-game that will integrate with the $BARON token, creating an engaging use case and driving user interaction. The goal is to evolve $BARON into a token with real engagement and utility, with future plans to expand its applications as the ecosystem grows. Offisiell nettside: https://baronterminal.com/ Kjøp BARON nå!

Terminalius Maximus (BARON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Terminalius Maximus (BARON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.02K $ 27.02K $ 27.02K Total forsyning: $ 998.14M $ 998.14M $ 998.14M Sirkulerende forsyning: $ 998.14M $ 998.14M $ 998.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.02K $ 27.02K $ 27.02K All-time high: $ 0.01134729 $ 0.01134729 $ 0.01134729 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Terminalius Maximus (BARON) pris

Terminalius Maximus (BARON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Terminalius Maximus (BARON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BARON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BARON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BARONs tokenomics, kan du utforske BARON tokenets livepris!

BARON prisforutsigelse Vil du vite hvor BARON kan være på vei? Vår BARON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BARON tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!