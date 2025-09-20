Teritori (TORI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00064362 24 timer lav $ 0.00075118 24 timer høy All Time High $ 0.780407 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -9.88% Prisendring (7D) +25.30%

Teritori (TORI) sanntidsprisen er $0.00067596. I løpet av de siste 24 timene har TORI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00064362 og et toppnivå på $ 0.00075118, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TORI er $ 0.780407, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TORI endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -9.88% over 24 timer og +25.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Teritori (TORI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 267.62K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 518.34K Opplagsforsyning 396.10M Total forsyning 767,175,754.683118

Nåværende markedsverdi på Teritori er $ 267.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TORI er 396.10M, med en total tilgang på 767175754.683118. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 518.34K.