Tensorplex Staked TAO (STTAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 422.42 $ 422.42 $ 422.42 24 timer lav $ 438.24 $ 438.24 $ 438.24 24 timer høy 24 timer lav $ 422.42$ 422.42 $ 422.42 24 timer høy $ 438.24$ 438.24 $ 438.24 All Time High $ 822.97$ 822.97 $ 822.97 Laveste pris $ 182.04$ 182.04 $ 182.04 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -3.01% Prisendring (7D) -3.76% Prisendring (7D) -3.76%

Tensorplex Staked TAO (STTAO) sanntidsprisen er $422.85. I løpet av de siste 24 timene har STTAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 422.42 og et toppnivå på $ 438.24, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STTAO er $ 822.97, mens den rekordlave prisen er $ 182.04.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STTAO endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -3.01% over 24 timer og -3.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tensorplex Staked TAO (STTAO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Opplagsforsyning 11.73K 11.73K 11.73K Total forsyning 11,734.012118328 11,734.012118328 11,734.012118328

Nåværende markedsverdi på Tensorplex Staked TAO er $ 4.96M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STTAO er 11.73K, med en total tilgang på 11734.012118328. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.96M.