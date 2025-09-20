TENET (TENET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.346224 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -14.13% Prisendring (7D) -16.79%

TENET (TENET) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TENET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TENET er $ 0.346224, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TENET endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -14.13% over 24 timer og -16.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TENET (TENET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.46K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 98.14K Opplagsforsyning 421.35M Total forsyning 1,200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TENET er $ 34.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TENET er 421.35M, med en total tilgang på 1200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 98.14K.