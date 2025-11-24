Hva er 3022

Temporal 3022 (3022) tokenomics

Temporal 3022 (3022) Tokenomics og prisanalyse

Markedsverdi: $ 6.14K
Total forsyning: $ 999.52M
Sirkulerende forsyning: $ 999.52M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.14K
All-time high: $ 0.00071447
All-Time Low: $ 0.00000601
Nåværende pris: $ 0

Temporal 3022 (3022) Informasjon Offisiell nettside: https://www.temporal3022.info/

Temporal 3022 (3022) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Temporal 3022 (3022) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 3022 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 3022 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 3022s tokenomics, kan du utforske 3022 tokenets livepris!

