Temporal 3022 pris i dag

Sanntids Temporal 3022 (3022) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende 3022 til USD konverteringssats er -- per 3022.

Temporal 3022 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,140.3, med en sirkulerende forsyning på 999.52M 3022. I løpet av de siste 24 timene 3022 har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har 3022 beveget seg -- i løpet av den siste timen og -10.16% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Temporal 3022 (3022) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Opplagsforsyning 999.52M 999.52M 999.52M Total forsyning 999,523,926.451741 999,523,926.451741 999,523,926.451741

Nåværende markedsverdi på Temporal 3022 er $ 6.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 3022 er 999.52M, med en total tilgang på 999523926.451741. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.14K.