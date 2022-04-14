Tellor Tributes (TRB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tellor Tributes (TRB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tellor Tributes (TRB) Informasjon Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, “Tellor”, utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor’s token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners. Offisiell nettside: http://www.tellor.io/ Kjøp TRB nå!

Tellor Tributes (TRB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tellor Tributes (TRB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 88.02M $ 88.02M $ 88.02M Total forsyning: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Sirkulerende forsyning: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 90.20M $ 90.20M $ 90.20M All-time high: $ 593.09 $ 593.09 $ 593.09 All-Time Low: $ 0.01001379 $ 0.01001379 $ 0.01001379 Nåværende pris: $ 32.34 $ 32.34 $ 32.34 Lær mer om Tellor Tributes (TRB) pris

Tellor Tributes (TRB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tellor Tributes (TRB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRBs tokenomics, kan du utforske TRB tokenets livepris!

TRB prisforutsigelse Vil du vite hvor TRB kan være på vei? Vår TRB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TRB tokenets prisforutsigelse nå!

