Telestai (TLS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +1.78% Prisendring (7D) -14.71% Prisendring (7D) -14.71%

Telestai (TLS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TLS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TLS er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TLS endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +1.78% over 24 timer og -14.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Telestai (TLS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 80.20K$ 80.20K $ 80.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 571.34K$ 571.34K $ 571.34K Opplagsforsyning 276.43M 276.43M 276.43M Total forsyning 1,969,194,240.0 1,969,194,240.0 1,969,194,240.0

Nåværende markedsverdi på Telestai er $ 80.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TLS er 276.43M, med en total tilgang på 1969194240.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 571.34K.