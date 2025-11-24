TEKTIAS pris i dag

Sanntids TEKTIAS (TKT) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende TKT til USD konverteringssats er -- per TKT.

TEKTIAS rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,893.27, med en sirkulerende forsyning på 96.00M TKT. I løpet av de siste 24 timene TKT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01329354, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har TKT beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

TEKTIAS (TKT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.89K$ 4.89K $ 4.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.10K$ 5.10K $ 5.10K Opplagsforsyning 96.00M 96.00M 96.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TEKTIAS er $ 4.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TKT er 96.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.10K.