TeddyOnHeels (TOH) Informasjon $TOH, or Teddy On Heels, is an innovative meme token designed to combine the fun and community-driven aspects of meme culture with the potential for financial growth. The project aims to create a vibrant ecosystem where users can engage, trade, and enjoy various activities centered around the $TOH token. With a focus on building a strong community, $TOH leverages social media and interactive platforms to foster engagement and promote the token. The project also emphasizes transparency and user empowerment, ensuring that holders have a voice in its development and future direction. Join the $TOH movement and be part of a playful yet promising cryptocurrency adventure! Offisiell nettside: https://teddyonheels.com/ Teknisk dokument: https://teddyonheels.com/ Kjøp TOH nå!

TeddyOnHeels (TOH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TeddyOnHeels (TOH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.35K $ 22.35K $ 22.35K Total forsyning: $ 934.98M $ 934.98M $ 934.98M Sirkulerende forsyning: $ 934.98M $ 934.98M $ 934.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.35K $ 22.35K $ 22.35K All-time high: $ 0.0014656 $ 0.0014656 $ 0.0014656 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om TeddyOnHeels (TOH) pris

TeddyOnHeels (TOH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TeddyOnHeels (TOH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOHs tokenomics, kan du utforske TOH tokenets livepris!

TOH prisforutsigelse Vil du vite hvor TOH kan være på vei? Vår TOH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TOH tokenets prisforutsigelse nå!

