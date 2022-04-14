TEDDY BEAR (BEAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TEDDY BEAR (BEAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TEDDY BEAR (BEAR) Informasjon Teddy Bear is a decentralized PRC-20 meme coin on PulseChain. Teddy Bear is all about paying homage to the endearing teddy bear that's become a familiar face in the crypto community, thanks to Richard Heart's livestreams. Teddy Bear is the number 1 meme coin on PulseChain. Offisiell nettside: https://teddybearpulse.com Kjøp BEAR nå!

TEDDY BEAR (BEAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TEDDY BEAR (BEAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.87M $ 8.87M $ 8.87M Total forsyning: $ 993.40T $ 993.40T $ 993.40T Sirkulerende forsyning: $ 993.40T $ 993.40T $ 993.40T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.87M $ 8.87M $ 8.87M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om TEDDY BEAR (BEAR) pris

TEDDY BEAR (BEAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TEDDY BEAR (BEAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BEAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BEAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BEARs tokenomics, kan du utforske BEAR tokenets livepris!

BEAR prisforutsigelse Vil du vite hvor BEAR kan være på vei? Vår BEAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BEAR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!