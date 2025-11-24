TeamWater pris i dag

Sanntids TeamWater (WATER) pris i dag er $ 0.0000189, med en 5.85% endring de siste 24 timene. Nåværende WATER til USD konverteringssats er $ 0.0000189 per WATER.

TeamWater rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 18,897.59, med en sirkulerende forsyning på 999.69M WATER. I løpet av de siste 24 timene WATER har den blitt handlet mellom $ 0.00001772(laveste) og $ 0.00001901 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00504707, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001772.

Kortsiktig har WATER beveget seg +0.67% i løpet av den siste timen og -35.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

TeamWater (WATER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.90K$ 18.90K $ 18.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.90K$ 18.90K $ 18.90K Opplagsforsyning 999.69M 999.69M 999.69M Total forsyning 999,688,003.7914222 999,688,003.7914222 999,688,003.7914222

