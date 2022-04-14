Team Mysten (MYSTEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Team Mysten (MYSTEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Team Mysten (MYSTEN) Informasjon MYSTEN is a meme token on the Sui blockchain, parodying Mysten Labs, the creators of Sui, while taking on a Pokémon theme. Team Rocket turns into Team Mysten with each founder finding a new look. Mysten focuses heavily on community engagement by inviting everyone to create their own Mystémon using Pokémon-themed telegram character creation tool, MystenDex, and then wearing it or sharing it. Together Evan, Sam Adeniyi and their Mystémon are ready to blast off again. Offisiell nettside: https://www.teammysten.com/ Kjøp MYSTEN nå!

Team Mysten (MYSTEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Team Mysten (MYSTEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 402.67K $ 402.67K $ 402.67K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 9.66B $ 9.66B $ 9.66B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 416.69K $ 416.69K $ 416.69K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Team Mysten (MYSTEN) pris

Team Mysten (MYSTEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Team Mysten (MYSTEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MYSTEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MYSTEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MYSTENs tokenomics, kan du utforske MYSTEN tokenets livepris!

MYSTEN prisforutsigelse Vil du vite hvor MYSTEN kan være på vei? Vår MYSTEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MYSTEN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!