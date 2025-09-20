Team Heretics Fan Token (TH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04461717 24 timer lav $ 0.04488258 24 timer høy All Time High $ 30.69 Laveste pris $ 0.03628868 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.33% Prisendring (7D) +1.60%

Team Heretics Fan Token (TH) sanntidsprisen er $0.04469624. I løpet av de siste 24 timene har TH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04461717 og et toppnivå på $ 0.04488258, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TH er $ 30.69, mens den rekordlave prisen er $ 0.03628868.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.33% over 24 timer og +1.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Team Heretics Fan Token (TH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 87.74K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 223.48K Opplagsforsyning 1.96M Total forsyning 5,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Team Heretics Fan Token er $ 87.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TH er 1.96M, med en total tilgang på 5000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 223.48K.