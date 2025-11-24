TAXY NETWORK pris i dag

Sanntids TAXY NETWORK (TAXY) pris i dag er $ 0.00001011, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende TAXY til USD konverteringssats er $ 0.00001011 per TAXY.

TAXY NETWORK rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,112.11, med en sirkulerende forsyning på 999.79M TAXY. I løpet av de siste 24 timene TAXY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00002173, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000099.

Kortsiktig har TAXY beveget seg -- i løpet av den siste timen og -31.47% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

TAXY NETWORK (TAXY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K Opplagsforsyning 999.79M 999.79M 999.79M Total forsyning 999,790,236.7610782 999,790,236.7610782 999,790,236.7610782

