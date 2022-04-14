Taxpad (TAX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Taxpad (TAX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Taxpad (TAX) Informasjon Launch Tax Tokens on Solana with Automatic Rewards for your Holders. TaxPad is the most advanced platform for launching tax-based tokens on Solana, offering automated rewards, dynamic tax structures, and customizable incentives for holders, buyers, and stakers. Whether you want to create a reflection token, distribute rewards in SOL or USDC, incentivize top buyers, or implement unique staking mechanisms, TaxPad gives you complete flexibility to design the perfect tokenomics. Offisiell nettside: https://www.taxpad.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.taxpad.xyz/ Kjøp TAX nå!

Taxpad (TAX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Taxpad (TAX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 44.77K $ 44.77K $ 44.77K Total forsyning: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M Sirkulerende forsyning: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.77K $ 44.77K $ 44.77K All-time high: $ 0.01458102 $ 0.01458102 $ 0.01458102 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00044796 $ 0.00044796 $ 0.00044796 Lær mer om Taxpad (TAX) pris

Taxpad (TAX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Taxpad (TAX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TAX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TAX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TAXs tokenomics, kan du utforske TAX tokenets livepris!

TAX prisforutsigelse Vil du vite hvor TAX kan være på vei? Vår TAX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TAX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!