Taxpad (TAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01458102$ 0.01458102 $ 0.01458102 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.25% Prisendring (7D) +3.34% Prisendring (7D) +3.34%

Taxpad (TAX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAX er $ 0.01458102, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.25% over 24 timer og +3.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Taxpad (TAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 44.77K$ 44.77K $ 44.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 44.77K$ 44.77K $ 44.77K Opplagsforsyning 99.94M 99.94M 99.94M Total forsyning 99,940,700.149939 99,940,700.149939 99,940,700.149939

Nåværende markedsverdi på Taxpad er $ 44.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAX er 99.94M, med en total tilgang på 99940700.149939. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.77K.