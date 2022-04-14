Tax Income From Fees (TIFF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tax Income From Fees (TIFF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tax Income From Fees (TIFF) Informasjon Tax Income From Fees $TIFF is the first token using CVM Solutions Tax Distribution System to fully automate sells, distributions and optimize profits for its holders. Incentivizing holding and compounding holdings to produce a healthy chart and community for longevity. We aim to make a change in this space, developing, deploying in the right ways without the need for shady tactics. The token is a 10% Token2022 with tax extensions. Offisiell nettside: https://www.tiff.cash Kjøp TIFF nå!

Tax Income From Fees (TIFF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tax Income From Fees (TIFF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.17K $ 14.17K $ 14.17K Total forsyning: $ 929.42M $ 929.42M $ 929.42M Sirkulerende forsyning: $ 929.42M $ 929.42M $ 929.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.17K $ 14.17K $ 14.17K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Tax Income From Fees (TIFF) pris

Tax Income From Fees (TIFF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tax Income From Fees (TIFF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TIFF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TIFF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TIFFs tokenomics, kan du utforske TIFF tokenets livepris!

