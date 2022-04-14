Tax Income From Fees (TIFF) tokenomics

Tax Income From Fees (TIFF) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Tax Income From Fees (TIFF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Tax Income From Fees (TIFF) Informasjon

Tax Income From Fees $TIFF is the first token using CVM Solutions Tax Distribution System to fully automate sells, distributions and optimize profits for its holders. Incentivizing holding and compounding holdings to produce a healthy chart and community for longevity. We aim to make a change in this space, developing, deploying in the right ways without the need for shady tactics. The token is a 10% Token2022 with tax extensions.

Offisiell nettside:
https://www.tiff.cash

Tax Income From Fees (TIFF) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tax Income From Fees (TIFF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 14.17K
Total forsyning:
$ 929.42M
Sirkulerende forsyning:
$ 929.42M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 14.17K
All-time high:
$ 0
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
Tax Income From Fees (TIFF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Tax Income From Fees (TIFF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet TIFF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange TIFF tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår TIFFs tokenomics, kan du utforske TIFF tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

