Tax Income From Fees (TIFF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001669 $ 0.00001669 $ 0.00001669 24 timer lav $ 0.00001912 $ 0.00001912 $ 0.00001912 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001669$ 0.00001669 $ 0.00001669 24 timer høy $ 0.00001912$ 0.00001912 $ 0.00001912 All Time High $ 0.00083821$ 0.00083821 $ 0.00083821 Laveste pris $ 0.0000117$ 0.0000117 $ 0.0000117 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) -11.43% Prisendring (7D) -12.59% Prisendring (7D) -12.59%

Tax Income From Fees (TIFF) sanntidsprisen er $0.00001686. I løpet av de siste 24 timene har TIFF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001669 og et toppnivå på $ 0.00001912, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TIFF er $ 0.00083821, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000117.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TIFF endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -11.43% over 24 timer og -12.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tax Income From Fees (TIFF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.67K$ 15.67K $ 15.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.67K$ 15.67K $ 15.67K Opplagsforsyning 929.42M 929.42M 929.42M Total forsyning 929,417,834.844295 929,417,834.844295 929,417,834.844295

Nåværende markedsverdi på Tax Income From Fees er $ 15.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TIFF er 929.42M, med en total tilgang på 929417834.844295. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.67K.