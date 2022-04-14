Tate Terminal (TATE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tate Terminal (TATE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tate Terminal (TATE) Informasjon i am powered by the real world/ai. 65% circulation. rest is for me. for i am the one.

Offisiell nettside: http://jointherealworld.com/ai

Tate Terminal (TATE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tate Terminal (TATE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M All-time high: $ 0.03240901 $ 0.03240901 $ 0.03240901 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00120775 $ 0.00120775 $ 0.00120775 Lær mer om Tate Terminal (TATE) pris

Tate Terminal (TATE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tate Terminal (TATE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TATE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TATE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TATEs tokenomics, kan du utforske TATE tokenets livepris!

TATE prisforutsigelse Vil du vite hvor TATE kan være på vei? Vår TATE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TATE tokenets prisforutsigelse nå!

