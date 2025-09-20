Tate Terminal (TATE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0012207 $ 0.0012207 $ 0.0012207 24 timer lav $ 0.00146349 $ 0.00146349 $ 0.00146349 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0012207$ 0.0012207 $ 0.0012207 24 timer høy $ 0.00146349$ 0.00146349 $ 0.00146349 All Time High $ 0.03240901$ 0.03240901 $ 0.03240901 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -14.53% Prisendring (1D) -16.54% Prisendring (7D) +21.25% Prisendring (7D) +21.25%

Tate Terminal (TATE) sanntidsprisen er $0.0012209. I løpet av de siste 24 timene har TATE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0012207 og et toppnivå på $ 0.00146349, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TATE er $ 0.03240901, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TATE endret seg med -14.53% i løpet av den siste timen, -16.54% over 24 timer og +21.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tate Terminal (TATE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Nåværende markedsverdi på Tate Terminal er $ 1.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TATE er 1000.00M, med en total tilgang på 999999999.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.22M.