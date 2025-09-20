TasteNFT (TASTE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) +0.32% Prisendring (7D) +7.64% Prisendring (7D) +7.64%

TasteNFT (TASTE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TASTE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TASTE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TASTE endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, +0.32% over 24 timer og +7.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TasteNFT (TASTE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 600.66K$ 600.66K $ 600.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 994.32K$ 994.32K $ 994.32K Opplagsforsyning 604.09T 604.09T 604.09T Total forsyning 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Nåværende markedsverdi på TasteNFT er $ 600.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TASTE er 604.09T, med en total tilgang på 1.0e+15. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 994.32K.