TASS HUB (TASSHUB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00248236 24 timer høy $ 0.00509434 All Time High $ 0.00720563 Laveste pris $ 0.00248236 Prisendring (1H) +0.85% Prisendring (1D) -30.98% Prisendring (7D) -35.98%

TASS HUB (TASSHUB) sanntidsprisen er $0.00348026. I løpet av de siste 24 timene har TASSHUB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00248236 og et toppnivå på $ 0.00509434, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TASSHUB er $ 0.00720563, mens den rekordlave prisen er $ 0.00248236.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TASSHUB endret seg med +0.85% i løpet av den siste timen, -30.98% over 24 timer og -35.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TASS HUB (TASSHUB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.48M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.48M Opplagsforsyning 999.74M Total forsyning 999,739,708.40105

Nåværende markedsverdi på TASS HUB er $ 3.48M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TASSHUB er 999.74M, med en total tilgang på 999739708.40105. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.48M.