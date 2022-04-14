Tarot V1 (TAROT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tarot V1 (TAROT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tarot V1 (TAROT) Informasjon Tarot is a decentralized lending protocol on Fantom Opera where users can participate as lenders or borrowers in isolated lending pools. Lenders can supply tokens to any lending pool in the Tarot Protocol to earn passive yield without impermanent loss, while borrowers can deposit LP tokens in a lending pool to borrow additional tokens in the token pair. This enables borrowers to leverage their LP tokens for even more LP tokens, allowing for leveraged yield farming and enhanced liquidity providing rewards. Offisiell nettside: https://www.tarot.to Kjøp TAROT nå!

Tarot V1 (TAROT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tarot V1 (TAROT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 814.78K $ 814.78K $ 814.78K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 67.70M $ 67.70M $ 67.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M All-time high: $ 4.1 $ 4.1 $ 4.1 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0120351 $ 0.0120351 $ 0.0120351 Lær mer om Tarot V1 (TAROT) pris

Tarot V1 (TAROT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tarot V1 (TAROT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TAROT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TAROT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TAROTs tokenomics, kan du utforske TAROT tokenets livepris!

TAROT prisforutsigelse Vil du vite hvor TAROT kan være på vei? Vår TAROT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TAROT tokenets prisforutsigelse nå!

