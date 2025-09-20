Tarot V1 (TAROT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.01255444 $ 0.01255444 $ 0.01255444 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.01255444$ 0.01255444 $ 0.01255444 All Time High $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.17% Prisendring (1D) +2,396.62% Prisendring (7D) -1.21% Prisendring (7D) -1.21%

Tarot V1 (TAROT) sanntidsprisen er $0.01246176. I løpet av de siste 24 timene har TAROT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.01255444, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAROT er $ 4.1, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAROT endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, +2,396.62% over 24 timer og -1.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tarot V1 (TAROT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 843.66K$ 843.66K $ 843.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Opplagsforsyning 67.70M 67.70M 67.70M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tarot V1 er $ 843.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAROT er 67.70M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.25M.