TARIFF (TARIFF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TARIFF (TARIFF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TARIFF (TARIFF) Informasjon Trumps favorite word. "The most beautiful word in the dictionary is Tariff" Tariff is a crypto token with the goal of creating a community that promotes President Trump's agenda especially his plans for using tariffs to replace personal income taxes. We have some innovative ideas for staking like "Operation Flywheel” and with partnerships like Jupiter Exchange and the Meteora M3M3 platform, you can be confident in trading and staking your tokens. Offisiell nettside: https://www.tradetariff.xyz/ Kjøp TARIFF nå!

TARIFF (TARIFF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TARIFF (TARIFF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 55.38K $ 55.38K $ 55.38K Total forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Sirkulerende forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 55.38K $ 55.38K $ 55.38K All-time high: $ 0.00122091 $ 0.00122091 $ 0.00122091 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om TARIFF (TARIFF) pris

TARIFF (TARIFF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TARIFF (TARIFF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TARIFF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TARIFF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TARIFFs tokenomics, kan du utforske TARIFF tokenets livepris!

TARIFF prisforutsigelse Vil du vite hvor TARIFF kan være på vei? Vår TARIFF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TARIFF tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!