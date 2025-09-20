TARIFF (TARIFF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0
24 timer lav $ 0
24 timer høy $ 0
All Time High $ 0.00122091
Laveste pris $ 0.00003855
Prisendring (1H) --
Prisendring (1D) --
Prisendring (7D) 0.00%

TARIFF (TARIFF) sanntidsprisen er $0.00006119. I løpet av de siste 24 timene har TARIFF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TARIFF er $ 0.00122091, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003855.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TARIFF endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TARIFF (TARIFF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 61.19K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 61.19K
Opplagsforsyning 999.92M
Total forsyning 999,917,859.849069

Nåværende markedsverdi på TARIFF er $ 61.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TARIFF er 999.92M, med en total tilgang på 999917859.849069. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.19K.