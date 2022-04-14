Tardigrades Cult (TARD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tardigrades Cult (TARD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tardigrades Cult (TARD) Informasjon Tardigrades Cult ($TARD) is inspired by the tardigrade—those tiny, unkillable champs that shrug off space, radiation, and pure chaos. This cult is forged to be the toughest in the crypto jungle, mirroring the tardigrade’s epic resilience—crashes, FUD, nothing can stop the TardiArmy’s unstoppable growth or rock-solid unity. Join the ride and let’s dominate together! Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1937442761717752176 Kjøp TARD nå!

Tardigrades Cult (TARD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tardigrades Cult (TARD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.16K $ 7.16K $ 7.16K Total forsyning: $ 993.39M $ 993.39M $ 993.39M Sirkulerende forsyning: $ 993.39M $ 993.39M $ 993.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.16K $ 7.16K $ 7.16K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Tardigrades Cult (TARD) pris

Tardigrades Cult (TARD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tardigrades Cult (TARD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TARD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TARD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TARDs tokenomics, kan du utforske TARD tokenets livepris!

