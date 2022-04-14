TAOTools (TAOTOOLS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TAOTools (TAOTOOLS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TAOTools (TAOTOOLS) Informasjon TAOTools aims to become the one-stop-shop for the Bittensor network, providing users with all necessary tools to bridge to and interact with the Bittensor ecosystem, as well as an extensive selection of subnets to try out. Utilizing both a Web dApp and Telegram bot, we offer a wide variety of subnets for users to try, as well as a bridging function to get started with the ecosystem seamlessly. These functionalities are described in more detail in the next chapter of this Documentation. Offisiell nettside: https://www.taotools.ai/ Teknisk dokument: https://taotools-documentation.gitbook.io/taotools-documentation Kjøp TAOTOOLS nå!

TAOTools (TAOTOOLS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TAOTools (TAOTOOLS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.28K $ 21.28K $ 21.28K Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.28K $ 21.28K $ 21.28K All-time high: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 All-Time Low: $ 0.01035041 $ 0.01035041 $ 0.01035041 Nåværende pris: $ 0.0212797 $ 0.0212797 $ 0.0212797 Lær mer om TAOTools (TAOTOOLS) pris

TAOTools (TAOTOOLS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TAOTools (TAOTOOLS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TAOTOOLS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TAOTOOLS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TAOTOOLSs tokenomics, kan du utforske TAOTOOLS tokenets livepris!

