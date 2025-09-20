TAOTools (TAOTOOLS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02123651 24 timer høy $ 0.02134831 All Time High $ 1.01 Laveste pris $ 0.01035041 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -0.15% Prisendring (7D) +1.57%

TAOTools (TAOTOOLS) sanntidsprisen er $0.0212797. I løpet av de siste 24 timene har TAOTOOLS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02123651 og et toppnivå på $ 0.02134831, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAOTOOLS er $ 1.01, mens den rekordlave prisen er $ 0.01035041.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAOTOOLS endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -0.15% over 24 timer og +1.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TAOTools (TAOTOOLS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.28K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.28K Opplagsforsyning 1.00M Total forsyning 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TAOTools er $ 21.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAOTOOLS er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.28K.