taonado (SN113) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.622301 24 timer høy $ 0.680773 All Time High $ 2.19 Laveste pris $ 0.512426 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -4.60% Prisendring (7D) -18.20%

taonado (SN113) sanntidsprisen er $0.649433. I løpet av de siste 24 timene har SN113 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.622301 og et toppnivå på $ 0.680773, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN113 er $ 2.19, mens den rekordlave prisen er $ 0.512426.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN113 endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -4.60% over 24 timer og -18.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

taonado (SN113) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 867.98K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 867.98K Opplagsforsyning 1.34M Total forsyning 1,337,638.979054312

Nåværende markedsverdi på taonado er $ 867.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN113 er 1.34M, med en total tilgang på 1337638.979054312. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 867.98K.