TAOlie Coin (TAOLIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00452943$ 0.00452943 $ 0.00452943 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) +1.64% Prisendring (7D) -0.60% Prisendring (7D) -0.60%

TAOlie Coin (TAOLIE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TAOLIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAOLIE er $ 0.00452943, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAOLIE endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, +1.64% over 24 timer og -0.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TAOlie Coin (TAOLIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 343.09K$ 343.09K $ 343.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 343.09K$ 343.09K $ 343.09K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,995,178.025964 999,995,178.025964 999,995,178.025964

Nåværende markedsverdi på TAOlie Coin er $ 343.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAOLIE er 1000.00M, med en total tilgang på 999995178.025964. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 343.09K.